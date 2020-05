Es sei eine regelrechte Flut an Anzeigen, die in den ersten vier Monaten dieses Jahres bei Walter Tschon, stellvertretender Umweltanwalt, eintrudelte. Bei Spaziergängen entdeckten viele Tiroler illegale Deponien und Co., so mancher Täter dürfte die Zeit des „Lockdowns“ genützt haben, um seinen Müll los zu werden.