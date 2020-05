Die Maschine mit 99 Menschen an Bord war in Lahore gestartet und auf dem Landeanflug in Karatschi, als das Drama in der Nähe des Flughafens geschah. Von der Unglücksstelle stieg dichter Rauch auf, der Flugzeugrumpf steckt in den Trümmern mehrstöckiger Gebäude. Die Rettungsarbeiten gestalteten sich schwierig. Es wurde offiziell noch nicht bekannt, ob es sich bei den Opfern zunächst nur um Passagiere des Airbus A320 der Pakistan International Airlines handelte oder etwa auch um Bewohner der zerstörten Gebäude. Laut Krankenhausangaben habe es sehr wohl Tote und Verletzte am Boden gegeben.