Scheinbar so gern, dass auch ein vermeintliches Angebot aus der zweiten deutschen Bundesliga vom Karlsruher SC den 30-Jährigen nicht in Versuchung bringt, „seiner“ Stadt den Rücken zu kehren. Denn die Aussagen von Sturms Rückennummer 27 lassen auf eine baldige Einigung zwischen den Verantwortlichen in Graz und dem zweifachen ÖFB-Teamspieler schließen. „Es gehört im Fußball dazu, dass Transfergerüchte auftauchen“, sagt Siebenhandl, „aber die Gespräche mit Sturm laufen gut. Es wird zwar noch den einen oder anderen Tag dauern, aber wir sind auf einem guten Weg und wir werden was zusammenbringen.“