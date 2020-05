Corona-Minus in der Stadtkassa

Was die anderen Projekte am Kofel betrifft - Rodelbahn, Speicherteich und Sportspange -, dürften diese keine Chance auf Umsetzung haben. Die finanzielle Lage der Landeshauptstadt ist zu angespannt. Die Stadtkoalition rechnet mit einem Abgang in zweistelliger Millionenhöhe - nach Abzug der Corona-Zahlungen durch das Land.