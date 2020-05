Nun dürfen die Betreuerinnen in Bussen direkt nach Tirol kommen. In Vomp werden sie auf das Virus getestet, bevor sie zu ihrem Arbeitsplatz fahren. Im Fall eines positiven Tests bleiben die Frauen in Quarantäne. „Um einen möglichst lückenlosen Infektionsschutz zu gewährleisten, stellen wir eine zweite Testung nach fünf Tagen in Tirol sicher“, informiert Pflege-LR Bernhard Tilg. Schließlich arbeiten die Frauen bei alten und kranken Menschen, also der absoluten Risikogruppe.