Der frühere italienische Fußball-Spieler und Coach Luigi „Gigi“ Simoni ist nach Angaben seines Ex-Clubs Inter Mailand am Freitag gestorben. Simoni hatte die Mailänder 1997/98 mit dem von Barcelona verpflichteten brasilianischen Superstar Ronaldo zum Sieg im UEFA-Cup und zum Vizemeistertitel geführt, damals war er ein Tor vom Scudetto entfernt, der blieb ihm aber wegen eines umstrittenen nichtgegebenen Elfmeters verwehrt. Im November 1998 just am Tag der Ehrung als „Trainer des Jahres“ war er entlassen worden.