Schmude war an einer repräsentativen Umfrage zum Urlaubsverhalten seiner Landsleute in Corona-Zeiten beteiligt. Die Forscher kontaktierten 2000 Bürger. „Der Nahbereich ist am stärksten nachgefragt. Das bedeutet zum Beispiel, dass viele Bayern nach Österreich kommen könnten. Da hat besonders Salzburg gute Karten.“