Daran denkt der Tamsweger Bariton Rafael Fingerlos nicht. Er fixiert sich ganz auf den Sonntag: Zusammen mit Andrea Carroll und Marianne Crebassa eröffnet er den Abend mit dem Terzett „Soave sia il vento“ aus der Mozart-Da Ponte-Oper „Così fan tutte“. „Man kann es meinen Neustart nennen. Wenn meine Heimatstadt ruft, bin ich dabei“, sagt Fingerlos und lacht. Für ihn sei die Sendung auch ein Geschenk, für all jene, die in der Krise viel leisten mussten. Die Musiker treten ehrenamtlich auf. Der Bachchor Salzburg schließt die Veranstaltung mit einer Interpretation von „Ave verum corpus“. „Auch für uns ist es der erste Auftritt. Wir hätten am 13. März ein Konzert genau hier im Großen Saal gehabt“, sagt Geschäftsführer Gregor Faistauer.