Arbeitskreis bietet Aufklärung und Hilfe

Dowas ist einer von zahlreichen Vereinen in Tirol, die sich um die Aufklärung für Menschen in Notsituationen bemühen. Sie ermutigen, Hilfe anzunehmen und das Recht auf Unterstützung einzufordern. Unter dem Namen Sozialpolitischer Arbeitskreis Tirol (SPAK Tirol) haben sich mehr als 20 Organisationen zusammengetan, um Aufklärung zu betreiben. Schratz und Grüner nennen als Beispiel die hohen Wohnkosten in Tirol: „Wohnungsnot ist schon längst kein reines Armutsproblem und betrifft nicht nur Menschen im Niedriglohnsektor.“ Der Arbeitskreis hat eine Homepage mit allen Infos zur Mindestsicherung erstellt: www.mindestsicherungtirol.at