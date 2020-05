Die neue Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) haben am Freitag zahlreiche Vertreter der österreichischen Kulturbranche zum Gespräch eingelanden. Dabei kündigte Mayer eine stufrnweise Wiedereröffnung des Kulturbetriebs an. Anfang nächster Woche soll dazu die Verordnung in Kraft treten, mit der die Parameter für die Kulturbranche in den kommenden drei Monaten spezifiziert werden (siehe Video oben).