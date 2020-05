Tourismus entscheidender Faktor

Der Trend zum Laufen, Radfahren und Wandern hilft, dafür zittern die Rieder mit dem Tourismus. Gerade in Tirol, Vorarlberg und Salzburg wird die Nachfrage im Sportartikelhandel durch die Reisenden befeuert. Die Zukunft? Leodolter: „Ich hoffe, dass wir so gut in den Normalzustand finden wie wir in den Krisenmodus gegangen sind.“