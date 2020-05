Die Aussichten sind schweißtreibend: Wenn nicht gegengesteuert wird, steigt die Zahl der Hitzetage in der Stadt von derzeit 5,2 bis 2050 auf 13 Tage! Salzburg steht wie berichtet an der Spitze einer Klimastudie über Kleinstädte. Jetzt sind die Ergebnisse da. Kernpunkt: Mehr Grün, auch am Dach oder an den Fassaden. Und mehr helle Flächen.