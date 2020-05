Die Stadt Seekirchen will beim Ausbau und Neubau der Schulen an den Start zurück. Bei der Ausschreibung des Projektes stiegen die Kosten auf mehr als 31 Millionen Euro - zu viel. Stadtchef Pieringer will daher die Ausschreibungen in kleinere Abschnitte aufteilen. Die Gemeindevertretung entscheidet.