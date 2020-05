Daniel N. hat sich in Krisenzeiten in den Dienst der guten Sache gestellt. Er hat sich freiwillig gemeldet, um als Zivildiener bei der Volkshilfe im Seniorenzentrum Graz-Wetzelsdorf auszuhelfen. Nun ist aber er in Not: Denn aufgrund eines Datensatzfehlers im Ministerium hat er seit zwei Monaten kein Geld mehr bekommen!