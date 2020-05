Um 2 Uhr in der Nacht am Freitag krachte ein Pkw-Lenker in die Fensterscheibe eines Tattoostudios in der Stadt Salzburg. Die Mitarbeiter plagen nun Jobsorgen. „Wenn der Schaden nicht ersetzt wird, müssen wir zusperren“, seufzt Store-Managerin Alexandra Löffler. In dem Geschäft steckt das Herzblut des gesamten Teams.