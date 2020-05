13 von rund 180 Kilometern hatten dem Quartett auf ihrer ersten Rad-Etappe von Wartberg in Oberösterreich nach Krumau am Kamp im Bezirk Krems noch gefehlt. Doch in Rastenfeld endete die Tour vorzeitig, weil einer von ihnen im Straßengraben der B…37 landete und sich bei dem Sturz das Schlüsselbein brach.