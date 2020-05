Einheimische Touristen als große Hoffnung

Auch Alesia Steinberger vom Café „Glashaus“ in der Glasmanufaktur Kaiserhof in Neuberg an der Mürz hat ihren Optimismus behalten, „weil die Leute in Österreich bleiben und möglicherweise viele einheimische Touristen kommen werden“. Zudem hat sie für heuer ein Programm für Kinder geplant.