„Immer mehr Menschen legen Wert auf die Herkunft ihrer Lebensmittel. Das betrifft längst nicht nur die Supermärkte, wo das schon verpflichtend ist, sondern auch die Gastronomie“, sind die Grünen überzeugt. „Wer in ein Restaurant geht, will nicht nur wissen, woher das Schnitzel oder der Saibling, sondern auch, ob der Erdäpfelsalat und der Mangold aus der Region kommen. Das ist nicht nur ein wichtiger Beitrag zum Tierwohl, sondern schafft auch regionale Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der Region“, meint Landessprecherin Regina Petrik.