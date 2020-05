Am liebsten wäre den Initiatoren, mit den Spendengeldern verschiedene Bereiche gleichermaßen unterstützen zu können. Geplant wäre von der Krise betroffenen Familien und Kulturschaffenden ebenso zu helfen sowie Forschungseinrichtungen, Vereine und Feuerwehren finanziell zu fördern. Auch die Tourismusbranche und Gastronomiebetriebe sollen zusätzlich berücksichtigt werden. Wunderler, der selbst im Getränkevertrieb tätig ist, bietet online seine eigenen Produkte an. Pro verkaufter Flasche der Fruchtsäfte, Weine und Brände wird ein Teil des Betrags direkt an das Spendenkonto überwiesen. Wirte können zudem online Gutscheine anbieten, um so das eigene Geschäft anzukurbeln. Alle Verantwortlichen des Projekts hoffen auf rege Teilnahme und viele Unterstützer. „Wir wollen denen helfen, die unsere Hilfe wirklich benötigen. Das schaffen wir aber nur gemeinsam“, betont Wunderler.