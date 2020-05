Erstmals in der Geschichte des Burgenlandes ist seit Freitag am Nachmittag die Miliz im Einsatz. Die Soldaten werden in den kommenden Monaten die ungarische, slowakische und slowenische Außengrenze absichern. Am Grenzübergang Heiligenkreuz war die Lage gestern Nachmittag sehr entspannt. Bei mäßigem Verkehr ohne Staus wurden die behördlichen Kontrollen von der Polizei durchgeführt, die gesundheitlichen, wie etwa Fiebermessen, von den anwesenden Soldaten. „Wir sind alle topmotiviert“, hieß es beim „Krone“-Lokalaugenschein.