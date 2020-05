Der erfahrene Fluglehrer wollte am Freitag von Zeltweg kommend das Flugfeld des Flugsportclubs Ferlach in Glainach anfliegen. Er kam aber vom Kurs ab und steuerte über ein Siedlungsgebiet einen etwa 2,5 Kilometer südwestlich gelegenen Getreideacker an. Als er seinen Fehler bemerkt hatte, hatte er bereits zur Landung angesetzt und konnte nicht mehr an Höhe gewinnen. Deshalb musste der 82-Jährige auf dem Getreidefeld notlanden. Dabei knickte das Bugfahrwerk des Flugzeuges ein und der Flieger kippte nach vorne. Trotzdem konnte der Pilot unverletzt aus dem beschädigten Flieger steigen.