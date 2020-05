Die 19-Jährige aus dem Bezirk Eferding fuhr am Freitag gegen 7.25 Uhr mit einem Mercedes auf der L1219 Richtung Aschach an der Donau. In der Ortschaft Brandstatt in Pupping kam sie aus derzeit nicht bekanntem Grund rechts von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr einen Leitpflock, stieß gegen ein Verkehrszeichen und anschließend frontal gegen einen Telefonmast aus Holz. Dabei erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades. Die Frau wurde mit der Rettung ins Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert.