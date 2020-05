Wie in Deutschland sind jetzt auch in den Niederlanden bei Dutzenden Mitarbeitern eines Schlachthofs Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Der Betrieb gehört zur Schlachthof-Gruppe Vion und befindet sich unweit der deutschen Grenze. 600 Mitarbeiter befinden sich in behördlich angeordneter Quarantäne, 250 Arbeiter sollen am Freitag noch getestet werden.