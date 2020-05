Altach-Coach Alex Pastoor (unten im Bild) rotierte kräftig, brachte 24 Spieler zum Einsatz. Die längste Zeit stand Tormann Benjamin Ozegovic am Platz, er wird beim Ligaauftakt am Samstag kommender Woche in Mattersburg den gesperrten Martin Kobras vertreten. In der Startelf fand sich auch Marco Meilinger wieder, der nach einem Schienbeinbruch im August zurück ist. Mit Philipp Netzer gab ein zweiter Altach-Akteur in der zweiten Hälfte nach langer Verletzungspause sein Comeback.