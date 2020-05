Zuerst schlugen die Gemeinden Alarm: Sie bekamen für Mai 13 Prozent, für Juni gar 31,5 Prozent weniger an Steueranteilen vom Bund überwiesen als 2019. Fürs Gesamtjahr rechnen die Bürgermeister in Summe mit rund zwei Milliarden Euro weniger Geld. Das zeigt dramatisch, um wie viel der Fiskus selbst aktuell weniger einnimmt und daher gemäß der im Finanzausgleich festgelegten Schlüssel an Länder und Gemeinden weiterleiten kann.