Für diejenigen, die es nicht mehr schaffen, gibt es allerdings gute Nachrichten. Die nächste Förderaktion ist bereits in Ausarbeitung und wird in den Sommermonaten starten. Dabei wird es sich um eine Gutscheinaktion handeln, welche seitens der Stadt mit weiteren 150.000 Euro gefördert wird. Die Gutscheine werden dann in über 500 Klein- und Mittelbetrieben im Stadtgebiet von Klagenfurt einlösbar sein.