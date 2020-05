Ein Flugzeug mit rund 100 Passagieren an Bord ist am Freitag im Süden Pakistans abgestürzt. Die Passagiermaschine der Pakistan International Airline (PIA) sei in der Nähe der Millionenstadt Karatschi wenige Minuten vor der Landung in einem Wohngebiet zu Boden gegangen, teilte die Luftfahrtbehörde mit. Häuser wurden durch den Absturz beschädigt, Militär und Polizei sperrten das Gebiet ab. Ein Sprecher der Luftfahrtbehörde bestätigte inzwischen, dass es mindestens zwei Überlebende gibt.