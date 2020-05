Auch der letzte psychiatrische Befund liegt nun vor. Gradischnig hatte ja die Zurechnungsfähigkeit seines Mandanten angezweifelt, Psychiater Peter Hofmann bleibt aber dabei: Zwar habe sich der Zustand des Ex-Soldaten in den Monaten der U-Haft verschlechtert, doch vergangenen Oktober habe er im Rahmen seiner psychotischen Störung doch gewusst, was er tat, als er der Ex nach eigenen Angaben einen „Schweizer Kracher“ vor die Türe legte.