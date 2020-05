Gen-Hemmung „womöglich neue Therapiemöglichkeit“

Für Penninger, der bis 2018 das IMBA geleitet hat, dort nach wie vor eine Gruppe leitet, derzeit aber am Life Sciences Institute an der University of British Columbia in Kanada tätig ist, hat man es bei der Entdeckung mit einer „vollkommen neuen und wesentlichen Schnittstelle im Gehirn“ zu tun, „die Nahrungsverwertung und Energiekreislauf steuert“. Die Hemmung des Gens „könnte womöglich eine neue Therapiemöglichkeit sein, um schlank zu bleiben“.