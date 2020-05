Das „Kleine Deutsche Eck“ konnte bisher nur von Personen, die in der kritischen Infrastruktur und in der Daseinsvorsorge tätig sind sowie von medizinischem Personal, Mitgliedern von Blaulichtorganisationen oder Berufspendlern passiert werden. Auch wer eine medizinische Leistung unbedingt in Anspruch nehmen musste, durfte die Grenze passieren. Aus „besonders berücksichtigungswürdigen Gründen“ waren zuletzt auch Besuche von nahen Verwandten gestattet.