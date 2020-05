Einstellung zu Klimaschutz beeinflusst Liebesleben

Für sieben von zehn Single-Frauen steht Mülltrennung auf Platz Eins der wünschenswerten Gewohnheiten, was auf sechs von zehn Single-Männer zutrifft. Weiters steht die Vermeidung von Müll, insbesondere Plastik hoch im Kurs (Frauen: 53 Prozent; Männer: 40 Prozent). Ebenso begrüßen 53 Prozent der Single-Damen, kaputte Geräte zu reparieren, statt wegzuwerfen - was lediglich für 38 Prozent der Single-Männer Relevanz hat. „Ein bewusster Lebensstil rückt aufgrund der großen gesellschaftlichen Themen wie Klimaerwärmung, Arten- und Waldsterben und Umweltverschmutzung zunehmend ins Bewusstsein vieler Menschen, nicht zuletzt auch durch die für alle spürbare Belastung durch Corona. Darauf mit einer nachhalten Lebenseinstellung zu reagieren, sagt viel über das Verantwortungsbewusstsein eines Menschen aus. Bei der Partnersuche wird das für einen großen Teil der Singles und besonders für Frauen zu einem wichtigen Kriterium bei der Partnerwahl,“ so Lisa Fischbach, Diplom-Psychologin bei ElitePartner.at.