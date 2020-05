„In der aktuellen Sondersituation, in der keine Zuschauer in die Stadien können, soll der Zugang zur Österreichischen Fußball-Bundesliga im Fernsehen so breit wie möglich sein. Dies ist dank der konstruktiven Verhandlungen zwischen unserem TV-Partner Sky und dem ORF gelungen. Wir freuen uns auf den Finaldurchgang und die Übertragungen zur besten Sendezeit“, so Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer.