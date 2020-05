Nehammer: Geheimdienstexperten in Reform eingebunden

Nehammer bezeichnete am Donnerstag gegenüber dem ORF diese Neuerungen als „internationaler Standard“. Mitarbeiter von Nachrichtendiensten oder im staatspolizeilichen Bereich müssten „besonders vertrauenswürdig“ und „unanfällig“ etwa für Erpressungsversuche sein. Internationale Geheimdienstexperten seien laut Nehammer in die Reform eingebunden gewesen. „Mir ist es wichtig zu zeigen, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben", hatte Nehammer in der Vorwoche bereits gegenüber der „Krone“ gesagt.