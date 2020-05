Ich habe mit ein paar Kollegen gesprochen und es war zu beobachten, dass besonders am Freitag - also am ersten Tag - viele Stammgäste gekommen sind. Sie haben sich sehr gefreut, dass ihr Lokal wieder geöffnet hat und haben auch sehr gut konsumiert. Es fällt aber auf, dass die Gäste wegen der neuen Situation zurückhaltend sind. Sie sind verunsichert, wie sie mit der Maske und anderen Vorkehrungen umgehen sollen und stellen daher viele Fragen. Die Mitarbeiter in der Gastronomie tragen hauptsächlich Gesichtsschilder und das stellt sich recht unproblematisch dar - außer für Linsenträger, deren Sicht durch die Spiegelung beeinträchtig sein kann. Generell hielt sich der Ansturm bislang in Grenzen.