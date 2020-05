Schon in den vergangenen Wochen hatte die Umweltministerin mehrfach betont, dass am Weg aus der Corona-Krise Investitionen in den Klimaschutz besonderen Vorrang haben sollen. Dies würde auch mit den ursprünglichen Plänen im Regierungsprogramm übereinstimmen. Gemeinsam mit Finanzminister Gernot Blümel, stellte sie am Freitag dieses Investitionspaket vor. Die Gesundheitskrise sei im Griff, „gegen die Klimakrise gibt es aber keinen Impfstoff“, erklärte Gewessler.