Der Sportwagen stieß in weiterer Folge frontal mit einem 21-jährigen Motorradlenker zusammen. Der 21-jährige Deutsche wurde über den Pkw geschleudert und verletzte sich unbestimmten Grades. Beide Fahrzeuge kamen ebenfalls an der angrenzenden Wiese zum Stillstand. Der 21-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg verbracht. Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Fuschl war mit drei Fahrzeugen und 23 Mann im Einsatz.