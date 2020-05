„Jedes aktualisierte Budget ist richtiger als das vor Corona“

Finanzminister Blümel sei „nicht in der Lage, etwas zu machen, was alle anderen Minister vor ihm geschafft haben: ein Budget vorzulegen“, empörte sich auch Hubert Fuchs von der FPÖ und sprach wörtlich von einem „Mistkübel-Budget“. Er bezog sich dabei auf die Aussagen von Blümel, der gemeint hatte, er habe nach Ausbruch der Corona-Krise sein Budget, das zu dieser Zeit dem Parlament hätte vorgestellt werden sollen, in den Mistkübel geschmissen. Die Argumente des Ministers, dass auch die aktuellen Zahlen am Ende falsch sein werden, weil die Kosten der Krise noch nicht zur Gänze abschätzbar seien, lässt die Opposition nicht gelten. „Jedes aktualisierte Budget ist richtiger und besser als eines, das vor Corona erstellt wurde“, so Fuchs. Niemand würde es dem Minister vorwerfen, wenn es am Ende des Tages Abweichungen gebe.