Am Donnerstagvormittag starteten zwei Innviertler in Bad Gastein in Richtung Hagenerhütte bzw. zum Vorderen Geißelkopf eine Skitour. Gegen 10 Uhr kamen das Duo bei der Hagenerhütte an, wo der 72-Jährige verblieb. Der 61-Jährige ging weiter in Richtung Geißelkopf.