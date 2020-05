Mary-Kate beantragte Notscheidung

Erst letzte Woche hatte Mary-Kate Olsen bei einem New Yorker Gericht eine Notscheidung vonSarkozy beantragt. Die Sache pressierte, da ihr Noch-Ehemann ohne ihr Wissen die gemeinsame Ehewohnung in New York gekündigt und ihr über seinen Anwalt mitgeteilt habe, sie müsse bis zum 18. Mai mitsamt ihrer Sachen verschwinden. Nur wenige Tage später lehnte der Richter des obersten Gerichtshofs in Manhattan diesen Antrag jedoch ab, da es sich nicht um einen essentiellen Grund handle.