Weltweit forschen Wissenschaftler derzeit mit Hochdruck zu einer Covid-Impfung. Bisher wurde lediglich ein experimenteller Corona-Impfstoff in den USA am Menschen getestet. Der Prozess von der Herstellung über Studien bis hin zur Zulassung von Impfstoffen dauert fallweise jedoch mehrere Jahre. Angesichts der Pandemie rechnet SALK-Experte Richard Greil frühestens Mitte 2021 mit einem in Europa verfügbaren Impfstoff. Auch Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) preschte am Mittwoch von Wien aus mit einer Absage zu einer möglichen Corona-Impfpflicht vor.