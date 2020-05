Ist das wirklich nur geschauspielert? In Hollywood wird schon länger gemunkelt, dass Megan Fox und Machine Gun Kelly eine Affäre haben. Das neue Musikvideo des Sängers heizt die Gerüchte noch weiter an. In „Bloody Valentine“ spielt die 34-Jährige nämlich die Liebhaberin des 30-Jährigen (bürgerlicher Name Colson Baker) - und die Chemie zwischen den beiden ist unübersehbar.