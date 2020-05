Heidi Klum hat ein Topmodel Nummer 15: Die 21-jährige Jacky aus der Nähe von Wiesbaden in Hessen hat am späten Donnerstagabend das diesjährige Finale der Castingshow „Germany‘s next Topmodel“ gewonnen. Auf Platz zwei landete in der 15. Staffel der ProSieben-Show die 20 Jahre alte Österreicherin Sarah - und auch Platz drei ging nach Österreich, an die 20 Jahre alte Maureen aus Wien.