Wie kam’s überhaupt so weit? Wengen fordert seit vier Jahren mehr Geld vom Schweizer Verband (es geht um eine Million Euro), seit zwei Jahren wird vor Gericht gestritten. Nun reicht es dem Verband, man droht, statt Wengen einen anderen Ort (Zermatt bietet eine fünf Kilometer lange Abfahrt, die von der Schweiz nach Italien führt!) zum Zug kommen zu lassen. Viele hoffen, dass es nur eine gelbe Karte, also eine letzte Verwarnung ist. Swiss-Ski-Geschäftsführer Bernhard Aregger sagt: „Wir hoffen, dass es die Rennen in Wengen weiter gibt. Aber nicht um jeden Preis!“