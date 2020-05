Zeitnot zwingt Intendant Markus Hinterhäuser zur Quadratur des Kreises. Am Montag legt er dem Kuratorium einen Programmentwurf vor. Dabei erscheint die Verordnung zu Kultur-Auflagen ebenfalls erst am Montag. Hinterhäuser steht nicht nur deshalb unter Druck – der Tourismus will möglichst lange Festspiele.