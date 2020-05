Den Kopf in den Sand zu stecken, ist nicht Aufgabe des Unternehmers“, sagt Gerold Royda, Chef im Gasthof-Hotel Linimayr in Hörsching und Obmann der Hoteliers in Oberösterreich. Zum Re-Start nach dem Shutdown kann er seinen Kollegen schon Tipps geben: „Wir hatten die ganze Zeit für Geschäftsreisende offen.“ Normaltouristen will er mit speziellen Packages locken.