Die coolsten Ausflugsziele rund um Wien

Eis vom Bauernhof aus der Buckligen Welt löste vor einigen Jahren in Wien einen Hype aus. Mittlerweile hat sich die Produktionsstätte vom Eis Greissler in Krumbach in einen Schaubetrieb samt Outdoor-Erlebniswelt verwandelt. Was ist so besonders an der kühlen Nascherei aus der Buckligen Welt? Erstens glückliche Kühe. Die Tiere bewegen sich frei und werden mit Biogetreide gefüttert. Zweitens hat die Milch einen hohen Fettgehalt und wird ganz frisch verarbeitet. Die Manufaktur hat sich zusätzlich zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt. Es gibt einen Schaubetrieb mit Führung, die Hauptattraktion für Kinder ist aber der riesige Spielplatz, der ein Tiergehege, einen Riesenrutschturm, eine große Wassererlebniswelt, einen riesigen Hüpfpolster, einen Aussichtspavillon, Tret-Go-Karts, einen Wackeltraktor sowie viele Klettermöglichkeiten und Schaukeln umfasst.