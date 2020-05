Von Menschentrauben und Wasserpfeifen

Solange alles in geregelten Bahnen läuft, hält sich auch die Exekutive bei Kontrollen zurück, meist bleibt es bei Verwarnungen. „Die Polizei ist Partner der Menschen in diesem Land“, betont Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), der gleichzeitig an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen appelliert. Doch genau diese setzt manchmal aus, wie Negativbeispiele zeigen: In einem Linzer Lokal musste etwa eine Party mit 200 Besuchern aufgelöst und der Inhaber angezeigt werden. In Graz wurden in einem völlig überfüllten Lokal sogar Wasserpfeifen herumgereicht.