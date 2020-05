Motorrad-Unfall auch in Riegersburg

Auch in Riegersburg (Bezirk Südoststeiermark) kam es am Feiertag zu einem Motorradunfall. Gegen 12.30 Uhr fuhr ein 20-Jähriger auf der B66. Bei Straßenkilometer 12,500 kam der Mann aus dem Bezirk Weiz, vermutlich aufgrund vonüberhöhter Geschwindigkeit, in einer scharfen Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Wasserdurchlass. Dabei überschlug sich das Unfallopfer mit dem Motorrad. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Roten Kreuz ins LKH Feldbacheingeliefert. Am Motorrad entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.