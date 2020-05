Zwischen Ende März und Ende September fiel das reflektierte Licht in das Wohnhaus der Kläger: in die Galerie, in die Küche und auch in den Eingangs- und Ausfahrtsbereich. Sie monierten eine „Absolutblendung“, die zwischen 64 und 360 Minuten pro Tag anhält. Jedenfalls wollten die Akademiker nicht mehr ihre Fenster tagsüber abdunkeln oder Sonnenbrillen tragen.