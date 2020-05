Meine vier Minuten mit dem „Marsmännchen“

Ein Test soll Klarheit schaffen. Die Nervosität wächst, bei jedem vorbeifahrenden Auto springe ich auf und hoffe auf das Rote Kreuz. Als die Hoffnung schon ein wenig schwindet, klingelt es plötzlich an der Tür. Über die Video-Gegensprechanlage sehe ich einen in Schutzkleidung gehüllten Mann. „Ja, es stimmt, was die Leute sagen. Wie ein Marsmännchen sieht er aus“, denke ich mir.